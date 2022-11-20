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НовостиСпорт20 ноября 2022 19:07

Курские спортсмены выиграли два серебра на международном турнире по пауэрлифтингу

Турнир проходит в Туле
Алексей СЕРГУНИН
Елена Панченко. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Елена Панченко. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

На пьедестал международных соревнований по пауэрлифтингу "Содружество наций" поднялись двое курских спортсменов. Они оба выступали в дисциплине "троеборье классическое".

Елена Панченко стала второй в весовой категории 72 кг. Ее результат 417,5 кг (новый личный рекорд). А Сергей Алфимов завоевал серебро в весе 120 кг.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, наша землячка Анастасия Репринцева стала победительницей среди юниорок в дисциплине «троеборье классическое» в весовой категории 47 кг.

Тем временем, курские баскетболистки потерпели первое поражение в сезоне-2022/23. Динамовки уступили с болезненной разницей в 24 очка. Теперь 30 ноября курянки сыграют в Верхней Пышме с УГМК. Начало в 17:00.