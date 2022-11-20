В Курской области продолжают ликвидировать последствия ледяного дождя

Непогода обрушилась на регион 19 ноября Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области аварийные службы продолжают восстанавливать электроснабжение, нарушенное после ледяного дождя. В пострадавших районах работают 104 бригады. В домах большинства потребителей электричество уже подключили. Без света остаются к около трех тысяч жителей некоторых населенных пунктов в пяти районах: Горшеченском, Солнцевском, Советском, Тимском и Щигровском.

Главное управление МЧС России по Курской области при необходимости готово оказать районам помощь со спецтехникой. Обоянскому району по обращению главы выделен квадроцикл для доставки ремонтных бригад электросетей на труднодоступные территории.

На региональных и федеральных трассах работают 118 единиц техники, использовано свыше двух тысяч тонн песко-соляной смеси. Дороги областного центра обрабатывают 43 машины, израсходовано полторы тысячи тонн песко-соляной смеси.

Борьбу с гололедом в регионе продолжают вести 900 человек, из них более 600 трудятся во дворах многоквартирных домов Курска.

Практически приведена в порядок контактная сеть электротранспорта. На 14:00 на маршрутах №1 и №11 ходило 16 троллейбусов, а также 14 трамваев по маршрутам №1 и №4.

Напоминаем, что по всем вопросам, связанным с последствиями непогоды, можно звонить по телефону 112. На 15:00 поступило более 4 200 обращений из разных районов области, большинство звонков было связано с обрывом проводов и отсутствием электричества.