К утру 20 ноября еще у 29 курян обнаружили коронавирус

За сутки в Курской области зарегистрировали еще 29 зараженных коронавирусом. По данным оперштаба на 20 ноября, всего в регионе за время пандемии зафиксировали 145 919 подтвержденных случаев заболевания ковидом. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 111 человек, на ИВЛ – пятеро (трое – инвазивная, двое – неинвазивная).

Как сообщили в оперштабе, на сегодняшний день скончались 2 528 пациентов. За истекшие сутки новых подтвержденных случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировали. Днем ранее скончалась 81-летняя пациентка.