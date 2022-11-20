Десять тысяч жителей Курской области все еще остаются без электричества

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Курской области. Фото: Предоставлено "КП"

Ледяной дождь, который накрыл Курскую область 19 ноября, оставил без электроснабжения почти 20 тысяч человек в 11 районах. Большей части потребителей уже вернули ресурс. Однако около 10 тысяч человек в селах девяти районов по-прежнему остаются без электричества. Об этом сообщил утром 20 ноября глава региона Роман Старовойт.

Ликвидацией последствий непогоды всю ночь занимались 59 аварийных бригад. Это почти 600 человек.

- К сожалению, масштабы повреждений большие. В некоторых районах восстановление электроснабжения может занять продолжительное время. По предварительным оценкам, полностью аварии будет устранены к 18:00, - отметил губернатор.

Также Роман Старовойт рассказал, что коммунальщики в круглосуточном режиме проводят противогололедную обработку дорог. Задействованы 213 единиц техники и 900 человек. Уже использовано около 9 тысяч тонн песко-соляной смеси. Ведется расчистка линий общественного транспорта от наледи, но пока движение троллейбусов и трамваев восстановлено частично. Курян попросили без надобности не пользоваться личным транспортом и убрать припаркованные на дорогах автомобили.

Жителям области готовы оказать любую помощь по обогреву, доставке воды и лекарств, продуктов питания в случае необходимости, обращаться можно по телефону 112.