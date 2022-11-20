Курские баскетболистки потерпели первое поражение в сезоне-2022/23

Эва Лисец (№ 38) набрала восемь очков. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

В Курске состоялся матч регулярного чемпионата России по баскетболу среди женщин в Премьер-лиге. Действующий чемпион – курское «Динамо» принимало бронзовых призеров прошлого розыгрыша – столичный МБА.

Победа в первой четверти 21:11 настраивала курских болельщиков на позитивный лад. Не исключено, и наши девушки утратили бдительность после столь легкого начала встречи. В дальнейшем москвички, что называется в одну калитку, выиграли три оставшихся четверти. Особенно болезненным получился итог третьего отрезка – 35:16 в пользу МБА. Окончательный счет – 84:60 и МБА возвращается в Москву с двумя очками.

В ТОП самых результативных игроков курского клуба вошли – Наталья Анойкина (11 очков), Аделина Абайбурова (девять), Эва Лисец, Эзинн Калу и Ольга Фролкина (по восемь).

После вчерашнего игрового дня «Динамо» занимает второе место с 19-ю очками. Следом идет УГМК из Екатеринбурга (18 баллов при игре в запасе). У МБА третий результат (19). Теперь 30 ноября курянки сыграют в Верхней Пышме с УГМК. Начало в 17:00.