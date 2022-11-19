Курянину за куст конопли суд на год ограничил свободу

Приговор можно еще обжаловать Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фатежский районный суд Курской области вынес приговор местному жителю за незаконное приобретение и хранение марихуаны в значительном размере.

В конце августа 2022 года 45- летний местный житель на одной из улиц Фатежа обнаружил куст конопли. Он сорвал растение и стал хранить в своем гараже.

В сентябре 2022 года вещество растительного происхождения, по заключению экспертов весом в 96.7 грамм, нашли и изъяли сотрудники полиции.

Подсудимый в суде свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, отмечает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.