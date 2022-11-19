Ледяной дождь оставлил без света почти 18 тысяч курян

Работу электротранспорта планируют восстановить к утру Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже сообщала, что непогода в Курской области привела к нарушению электроснабжения. Из-за ледяного дождя и ветра произошли отключения линий электропередачи в Касторенском, Курском, Обоянском, Щигровском, Мантуровском, Суджанском, Льговском, Глушковском, Горшеченском, Тимском, Беловском районах. Без света остались более 17 800 жителей.

Причины отключений – обледенение проводов и их обрывы, а также падение обледеневших деревьев. Над устранением последствий работают 74 бригады филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго».

Проблемой остается обледенение контактной сети электротранспорта. Работы по устранению последствий ледяного дождя будут продолжаться всю ночь, чтобы утром электротранспорт мог выйти на линию в полном составе. Дорожники также продолжат трудиться и ночью, будут посыпать дороги – ожидается понижение температуры.

Жителей Курска призывают без необходимости не пользоваться личным транспортом, убрать припаркованные на дорогах автомобили, чтобы они не мешали работающей технике.