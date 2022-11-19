С 1 декабря плата за ЖКУ для курян вырастет еще на девять процентов

Заплатить по новым тарифам нужно будет в ближайшее время Фото: Светлана ВОЛКОВА

Существенный рост тарифов на коммуналку предстоит курянам с декабря 2022 года. Напомним, до этого на 4, 5% плата выросла в июле этого года в регионе. На этот раз рост будет в два раза больше - на 9%.

Вырастет плата за газ, электроэнергию, тепло, горячую и холодную воду, водоотведение.

В октябре в Курской области годовая инфляция составила 14,3%. Это меньше, чем в предыдущие месяцы. Об этом сообщает Отделение Курск ГУ Банка России по ЦФО.

В частности в октябре замедлился рост цен и на непродовольственные товары. Так, продолжилась коррекция стоимости легковых автомобилей как отечественных, так и иностранных марок. Спрос на новые авто упал, а удешевление машин с пробегом связано, в частности, с расширением предложения. Одновременно с этим уменьшился спрос и на автомобильные шины, сообщает ведомство.