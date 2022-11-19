В Курск приедет актер Александр Михайлов

Фестиваль будет проходить до середины декабря Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 20 ноября по 16 декабря на сцене Курской областной государственной филармонии будет проходить ежегодный музыкальный фестиваль, посвященный композитору Георгию Свиридову.

20 ноября Свиридовский фестиваль торжественно откроют симфонический оркестр и камерный хор филармонии, представив слушателям как знаменитые, так и малоизвестные произведения Георгия Свиридова. В преддверии юбилея Сергея Рахманинова со сцены филармонии прозвучит одно из самых узнаваемых его произведений – концерт для фортепиано с оркестром №2 в исполнении заслуженной артистки РФ Екатерины Мечетиной.

1 декабря на Малой сцене филармонии состоится концерт «Музыкальный венок Георгию Свиридову». В программу войдут сочинения современников композитора Романа Леденева, Валерия Гаврилина, Сергея Слонимского и других авторов, с которыми слушателей познакомят артисты филармонии.

16 декабря состоится торжественное закрытие фестиваля, которое объединит в себе театр, музыку и балет. Стихи А.С. Пушкина прочитает известный актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Александр Михайлов, артисты театра «Имперский Русский Балет» представят публике фрагменты из известных балетов, а солисты филармонии исполнят цикл романсов Георгия Свиридова.