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НовостиЗвезды19 ноября 2022 17:47

В Курск приедет актер Александр Михайлов

20 ноября стартует ежегодный музыкальный фестиваль, посвященный Георгию Свиридову
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Фестиваль будет проходить до середины декабря

Фестиваль будет проходить до середины декабря

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 20 ноября по 16 декабря на сцене Курской областной государственной филармонии будет проходить ежегодный музыкальный фестиваль, посвященный композитору Георгию Свиридову.

20 ноября Свиридовский фестиваль торжественно откроют симфонический оркестр и камерный хор филармонии, представив слушателям как знаменитые, так и малоизвестные произведения Георгия Свиридова. В преддверии юбилея Сергея Рахманинова со сцены филармонии прозвучит одно из самых узнаваемых его произведений – концерт для фортепиано с оркестром №2 в исполнении заслуженной артистки РФ Екатерины Мечетиной.

1 декабря на Малой сцене филармонии состоится концерт «Музыкальный венок Георгию Свиридову». В программу войдут сочинения современников композитора Романа Леденева, Валерия Гаврилина, Сергея Слонимского и других авторов, с которыми слушателей познакомят артисты филармонии.

16 декабря состоится торжественное закрытие фестиваля, которое объединит в себе театр, музыку и балет. Стихи А.С. Пушкина прочитает известный актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Александр Михайлов, артисты театра «Имперский Русский Балет» представят публике фрагменты из известных балетов, а солисты филармонии исполнят цикл романсов Георгия Свиридова.