В Курске выставочному залу присвоили имя Казимира Малевича

Ежегодно в выставочном зале проходит до 25 художественных выставок Фото: Светлана ВОЛКОВА

Выставочный зал «Звездный», расположенный на Красной площади в Курске, будет носить имя Казимира Малевича.

Постановлением главы города Игоря Куцака выставочному залу присвоено имя знаменитого художника Казимира Малевича.

Это культурное событие является важной составляющей организации «квартала Малевича» — историко-туристического маршрута в центральной части города.

Как рассказал директор КТЦ «Звездный» Владимир Татаринов, сейчас в здании завершается ремонт. Скоро жители вновь могут посетить экспозиции. На сегодняшний день установлены новые оконные и дверные блоки. На фризе будут монтироваться новые вывески. Ремонт проходит за счет средств городского бюджета.

Основные работы по реконструкции зала завершат к концу ноября, в разработке сейчас находится дизайн-проект по устройству внутри помещения нескольких локаций для посетителей.

Ежегодно в выставочном зале проходит до 25 художественных выставок и более 70 иных просветительских культурно-массовых мероприятий, которые посещают свыше 12 тысяч человек. Также здесь проходят масштабные онлайн-проекты.

В рамках празднования Дня города Курска совместно с управлением культуры и региональным отделением Союза художников России выставочным залом реализуется Курский международный пленэр «Курск — Соловьиного края столица», сверхзадача которого — создание к 1000-летию города уникальной коллекции картин, запечатлевших самые разные уголки древнего Курска. В фондах выставочного зала находится более 300 работ художников — участников пленэра.