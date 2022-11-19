В Курске суд рассмотрит дело об ограблении ювелирного магазина

Дело скоро будут слушать в суде Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Ленинский районный суд Курска поступило уголовное дело против обвиняемого в ограблении ювелирного магазина.

Неоднократно судимого также обвиняют в хищении имущества на сумму более пятисот тысяч рублей из частного дома по улице Кононова в Курске.

Как следует из материалов дела, вечером 28 декабря прошлого года мужчина зашел в торговый зал магазина, где куском арматуры разбил стеклянную витрину, из которой похитил два паллета с ювелирными украшениями. Продавцы попытались остановить налетчика. Но он скрылся с места преступления. Всего он забрал ювелирки более чем на миллион рублей, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Мужчину обвиняют в краже и грабеже.