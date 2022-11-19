В Курске поставят памятник участковому по эскизу скульптора Бартенева

В следующем году исполнится сто лет службе участковых
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В комитете архитектуры и градостроительства подвели итоги конкурса на лучший проект скульптурной композиции «Участковому уполномоченному». В ноябре следующего года исполнится сто лет со дня образования подразделений участковых уполномоченных.
Конкурс был объявлен 17 мая, но тогда свою работу представил лишь один участник. Сроки перенесли.
К работам конкурсантов были выдвинуты разные требования, одно из них - участковый должен быть представлен в форме советской милиции 1950-60-х.
На днях на суд жюри представили пять проектов. После долгого обсуждения эксперты единогласно выбрали победителя. Автором проекта, занявшего первое место, является заслуженный художник России, член Союза художников России Владимир Бартенев.