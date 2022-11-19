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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 14:03

Из-за непогоды без света остаются около тысячи курян

Нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В областном центре остановился электротранспорт

В областном центре остановился электротранспорт

Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 ноября из-за ледяного дождя нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов Обоянского, Беловского, Льговского и Конышевского районов Курской области, сообщили в администрации региона.

Без света сейчас остаются около тысячи потребителей. Ремонтные бригады работают. Восстановить электроснабжение планируют до шести часов вечера.

В связи с неблагоприятными погодными условиями - ледяного дождя и сильного ветра - произошло обледенение контактной сети городского электротранспорта в Курске, сообщает мэрия города.

На улице Красной Армии в Курске ветка упала на контактную сеть.

- Движение по маршрутам приостановлено до устранения последствий обледенения, - сказали коммунальщики.