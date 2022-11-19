В Курске из-за непогоды остановился электротранспорт

В городе - гололед
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В связи с неблагоприятными погодными условиями - ледяного дождя и сильного ветра - произошло обледенение контактной сети городского электротранспорта в Курске, сообщает мэрия города.
На улице Красной Армии ветка упала на контактную сеть.
- Движение по маршрутам приостановлено до устранения последствий обледенения, - сказали коммунальщики.
- Дорожники и коммунальные службы посыпают противогололедными материалами пешеходные дорожки, тротуары, проезды на придомовых территориях жилых домов. Основные работы будут выполнять ночью и рано утром, - заверили в мэрии.
Работы проводят дорожные бригады трех подрядчиков: задействовано 60 единиц техники. Вручную дорожники очищают остановки общественного транспорта.