В Курске из-за непогоды остановился электротранспорт

В городе - гололед Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с неблагоприятными погодными условиями - ледяного дождя и сильного ветра - произошло обледенение контактной сети городского электротранспорта в Курске, сообщает мэрия города.

На улице Красной Армии ветка упала на контактную сеть.

- Движение по маршрутам приостановлено до устранения последствий обледенения, - сказали коммунальщики.

- Дорожники и коммунальные службы посыпают противогололедными материалами пешеходные дорожки, тротуары, проезды на придомовых территориях жилых домов. Основные работы будут выполнять ночью и рано утром, - заверили в мэрии.

Работы проводят дорожные бригады трех подрядчиков: задействовано 60 единиц техники. Вручную дорожники очищают остановки общественного транспорта.