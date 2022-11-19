На Курск обрушился ледяной дождь

Вручную дорожники очищают остановки общественного транспорта, сказали в мэрии
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске из-за ледяного дождя 19 ноября тротуары покрылись ледяной коркой, обледенели деревья.
- Дорожники и коммунальные службы посыпают противогололедными материалами пешеходные дорожки, тротуары, проезды на придомовых территориях жилых домов. Основные работы будут выполнять ночью и рано утром, - заверили в мэрии.
Работы проводят дорожные бригады трех подрядчиков: задействовано 60 единиц техники. Вручную дорожники очищают остановки общественного транспорта.
Всего израсходовано для очистки тротуаров и дорог более тысячи кубометров песко-соляной смеси.