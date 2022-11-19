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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 13:52

На Курск обрушился ледяной дождь

Основные работы коммунальщики будут выполнять ночью и рано утром, сказали в мэрии
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Вручную дорожники очищают остановки общественного транспорта, сказали в мэрии

Вручную дорожники очищают остановки общественного транспорта, сказали в мэрии

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске из-за ледяного дождя 19 ноября тротуары покрылись ледяной коркой, обледенели деревья.

- Дорожники и коммунальные службы посыпают противогололедными материалами пешеходные дорожки, тротуары, проезды на придомовых территориях жилых домов. Основные работы будут выполнять ночью и рано утром, - заверили в мэрии.

Работы проводят дорожные бригады трех подрядчиков: задействовано 60 единиц техники. Вручную дорожники очищают остановки общественного транспорта.

Всего израсходовано для очистки тротуаров и дорог более тысячи кубометров песко-соляной смеси.