На Курск обрушился ледяной дождь

Вручную дорожники очищают остановки общественного транспорта, сказали в мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске из-за ледяного дождя 19 ноября тротуары покрылись ледяной коркой, обледенели деревья.

- Дорожники и коммунальные службы посыпают противогололедными материалами пешеходные дорожки, тротуары, проезды на придомовых территориях жилых домов. Основные работы будут выполнять ночью и рано утром, - заверили в мэрии.

Работы проводят дорожные бригады трех подрядчиков: задействовано 60 единиц техники. Вручную дорожники очищают остановки общественного транспорта.

Всего израсходовано для очистки тротуаров и дорог более тысячи кубометров песко-соляной смеси.