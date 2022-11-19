В Курской области из-за плохой погоды для водителей установили пункты обогрева

В пунктах обогрева можно отдохнуть, поесть, согреться и зарядить телефон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В Курскую область пришел снег, на дорогах образовалась гололедица. Из-за непогоды увеличивается вероятность возникновения ДТП.

Поэтому, чтобы в случае чего оказать помощь водителям в ГУ МЧС России по Курской области разворачивают специальные пункты обогрева. Два из них готовы к работе, один уже развернут на базе восьмой пожарно-спасательной части.

В пунктах обогрева предусмотрены места для отдыха, приема пищи, обогревательные приборы, зарядные устройства для мобильных телефонов. Они рассчитаны на одновременный прием до 56 человек.

Спасатели напоминают, в период межсезонья и сильных осадков необходимо особенно внимательно соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге. Не совершать резких маневров. Если вы стали свидетелем происшествия на дороге, не оставайтесь в стороне: предложите помощь пострадавшим, при необходимости вызовите спасателей по номерам 101 или 112.