Под Курском горел жилой дом

Причину пожара выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 18 ноября в 20:05. В деревне Нижнекосиново Курского района горел жилой дом.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 20:23, справиться с огнем удалось в 20:26.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, в результате пожара в металлической пристройке к складскому помещению размером 3*3 метра огнем повреждена деревянная обрешетка на площади шесть квадратных метров. Пострадавших нет.

Пожар тушили 22 человека и восемь единиц техники. Его причину и ущерб выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».