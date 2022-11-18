В курском аэропорту провели эвакуацию самолета

Курские подразделения успешно выполнили тренировку Фото: Архив "КП"

18 ноября в курском аэропорту прошла тренировка по эвакуации воздушного судна. Как рассказывают в региональном комитетет транпорта и дорог, по легенде учений при посадке у воздушного судна подломилась передняя стойка шасси, и борт остановился на ВПП, заблокировав ее.

В эвакуации самолета принимали участие 33 человека и десять единиц техники.

- Подразделениями, участвовавшими в тренировке, были приняты все меры и действия, необходимые для успешного выполнения поставленной задачи, - говорят в комитете.

Ранее КП сообщала, что по решению Росавиации до 27 ноября 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России.

Помимо курского, полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.