В Курской области восстанавливают поврежденные после обстрелов ВСУ дома

В ноябре приграничные районы Курской области несколько раз были обстреляны ВСУ Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В ноябре приграничье Курской области несколько раз попадало под обстрелы ВСУ. Теперь в приграничных поселках выполняют восстановительные работы.

Губернатор Роман Старовойт рассказал, что сейчас изготавливают новые окна, рамы, обшивки балконов для трехэтажного многоквартирного дома, который пострадал после атаки на поселок Краснооктябрьский Глушковского района. По мере готовности специалисты приступят к их установке. До 20 ноября на объект завезут профлист, необходимый для ремонта.

В селе Попово-Лежачи Глушковского района в пострадавшем жилом доме уже вставили новые оконные стекла, в ближайшее время заменят несколько поврежденных шиферных листов на кровле.

В селе Замостье Суджанского района пострадал жилой многоквартирный дом. Замеры для изготовления поврежденных окон уже отданы в работу. 21 ноября начнут ремонтировать кровлю.

Кроме того, эксперты проводят оценку повреждений нескольких частных автомобилей в Суджанском и Глушковском районах, после этого владельцам будут выплачены компенсации.