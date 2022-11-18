В Курске начали обработку дворов реагентами

19 ноября в регионе прогнозируют снегопад Фото: Светлана ВОЛКОВА

Управляющие организации города Курска продолжают работу по обработке дворовых территорий многоквартирных домов реагентами, сообщает мэрия.

Как рассказали в комитете ЖКХ, 18 ноября на борьбу с гололедом вышел 651 дворник. Израсходовано более 24 тонн песко-соляной смеси для посыпки более двух тысяч дворов.

Наиболее активно в данном направлении работают: ООО «УК Курска» (ул. Сторожевая, 16/1, ул. Халтурина, 5, ул. Воробьева, 19), ООО «УК ТСЖ» (ул. Радищева, 69/4, ул. Малышева, 4, 3-я Песковская, 44), ООО «ЖЭУ Волокно» (ул. Крюкова, 12, ул. Менделеева, 57, 63А,71, 71А), ООО «УК Северная» (пр-т А. Дериглазова, 17, 19, 33), ООО «Курский завод КПД им. А. Ф. Дериглазова», ООО «Городская управляющая компания № 1» (ул. Республиканская, 52В, 53, 51, ул. Союзная, 12, 16).