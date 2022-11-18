Курские студенты СПО стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Награждение победителей прошло в Нижнем Новгороде Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Нижнем Новгороде наградили победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди представителей учреждений среднего профессионального образования. В финале участвовали 600 студентов СПО из 58 регионов России, однако лучшими стали 300 студентов. 150 из них - выпускных курсов – они получат по одному миллиону рублей, и 150 – невыпускных курсов – они получат по 200 тысяч рублей.

В областной администрации отмечают, что потратить средства можно на образование.

Среди победителей и куряне. Это студенты колледжа коммерции, технологий и сервиса КГУ Дмитрий Чаплин, Анна Сухорукова и Елизавета Рязанцева, студент Железногорского горно-металлургического колледжа Виктор Пученков, студент Курского государственного политехнического колледжа Никита Евглевский, студентка факультета СПО курской сельхозакадемии Юлия Могилева.