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НовостиОбщество18 ноября 2022 11:06

Курские студенты СПО стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Ребята получили денежное вознаграждение
Кристина ГОРБАТЕНКО
Награждение победителей прошло в Нижнем Новгороде

Награждение победителей прошло в Нижнем Новгороде

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Нижнем Новгороде наградили победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди представителей учреждений среднего профессионального образования. В финале участвовали 600 студентов СПО из 58 регионов России, однако лучшими стали 300 студентов. 150 из них - выпускных курсов – они получат по одному миллиону рублей, и 150 – невыпускных курсов – они получат по 200 тысяч рублей.

В областной администрации отмечают, что потратить средства можно на образование.

Среди победителей и куряне. Это студенты колледжа коммерции, технологий и сервиса КГУ Дмитрий Чаплин, Анна Сухорукова и Елизавета Рязанцева, студент Железногорского горно-металлургического колледжа Виктор Пученков, студент Курского государственного политехнического колледжа Никита Евглевский, студентка факультета СПО курской сельхозакадемии Юлия Могилева.