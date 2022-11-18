Курян приглашают в "Кино в театре"

20 ноября зрители увидят семейную комедию Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 ноября в драматическом театре им. А.С. Пушкина пройдет очередной показ в рамках проекта «Кино в театре». Зрители увидят семейную комедию «Родители строгого режима».

Перед показом в фойе театра состоится предсеансовое мероприятие «Семейный патруль»: игротека клуба-магазина «46 котов», фотовыставка областного Дома народного творчества, тематическая выставка областной библиотеки им. Н.Н. Асеева, творческие номера артистов курской филармонии и концертно-творческого центра «Звездный». Начало предсеансовой программы в 12:30, показ фильма – в 13:00.

Приобрести билеты можно в кассе драматического театра за час до мероприятия. Доступна оплата по Пушкинской карте. Бронирование билетов и коллективные заявки в будни с 9:00 до 17:00 по телефону 8 (4712) 52-98-20.