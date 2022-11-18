Школьник из Курской области спас из горящего дома женщину

Юный спасатель представлен к награде Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном ГУ МЧС рассказывают, ЧП случилось в деревне Макаровка Фатежского района. 14-летний Максим Чеканов, ученик 8 «Б» класса Фатежской средней школы №1, однажды вечером пошел гулять и заметил дым, идущий из-под крыши одного из домов. Через окно он увидел женщину, которая просила о помощи. Парень разбил стекло, выбил оконную раму, в результате чего женщина смогла спастись, а Максим сообщил о пожаре в службу спасения.

Школьник совершил геройский поступок и теперь представлен к награде. В его родной школе прошла торжественная линейка, на которой отважному восьмикласснику вручили Благодарственное письмо от МЧС.