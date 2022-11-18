Ночью снег с улиц Курска убирали 24 единицы техники

Днем дорожники продолжат работы
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курск уже пришла настоящая зима, и городские улицы усыпало снегом. В связи с этим дорожники ежедневно выполняют работы по расчистке территорий.
Так, в комитете дорожного хозяйства сообщили, что сегодня ночью улицы убирали 24 единицы техники. Рабочие расчистили снег и обработали реагентами улицы и дороги. За ночь израсходовали 252 кубометра песко-соляной смеси.
Особое внимание уделяют уборке пешеходных маршрутов, остановок общественного транспорта, подходов к социальным учреждениям.
Днем дорожники продолжат свои работы, они обработают противогололедными материалами остановки, пешеходные переходы и тротуары.