Ночью снег с улиц Курска убирали 24 единицы техники

Днем дорожники продолжат работы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курск уже пришла настоящая зима, и городские улицы усыпало снегом. В связи с этим дорожники ежедневно выполняют работы по расчистке территорий.

Так, в комитете дорожного хозяйства сообщили, что сегодня ночью улицы убирали 24 единицы техники. Рабочие расчистили снег и обработали реагентами улицы и дороги. За ночь израсходовали 252 кубометра песко-соляной смеси.

Особое внимание уделяют уборке пешеходных маршрутов, остановок общественного транспорта, подходов к социальным учреждениям.

Днем дорожники продолжат свои работы, они обработают противогололедными материалами остановки, пешеходные переходы и тротуары.