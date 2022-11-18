Под Курском в ДТП погибла 66-летняя женщина

Авария произошла в Курчатовском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 17 ноября примерно в 09:00 на 53 километре автодороги «Курск - Льгов – Рыльск». В региональном УГИБДД рассказывают, автомобиль «ВАЗ-21099», под управлением 68-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «АУДИ», за рулем которого была 48-летняя женщина-водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил ранения и был доставлен в больницу, а 66-летняя женщина-пассажир автомобиля ВАЗ скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 17 ноября в Курской области зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 17:55, в районе дома № 64 по улице Ленина в Железногорске. По предварительным данным, 38-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Ниссан Микра», сбила девятилетнего пешехода.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил ранения и был доставлен в больницу.