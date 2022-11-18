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НовостиЗдоровье18 ноября 2022 6:43

Коронавирусом заразились еще 25 курян

Летальных случаев нет
Кристина ГОРБАТЕНКО
В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 112 человек

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 112 человек

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжает снижаться количество заболеваний коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 18 ноября, в регионе COVID-19 заразились еще 25 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 148 755 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 112 человек, на ИВЛ – 5 (4 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2527 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.