Коронавирусом заразились еще 25 курян

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 112 человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжает снижаться количество заболеваний коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 18 ноября, в регионе COVID-19 заразились еще 25 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 148 755 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 112 человек, на ИВЛ – 5 (4 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2527 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.