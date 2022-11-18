В Курской области благоустроили 71 дворовую и 80 общественных территорий

В регионе продолжают благоустраивать общественные и дворовые территории Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Продолжается благоустройство территорий по программе «Формирование современной городской среды в Курской области». На данный момент в ее рамках полностью благоустроена 151 территория - 80 общественных и 71 дворовая. Всего в этом году приведут в порядок 100 общественных территорий и 102 двора.

Так, в Курске специалисты закончили первый этап благоустройства сквера «Спортивный» по улице Менделеева. В областной администрации сообщили, что здесь выполнили работы по мощению тротуаров и прогулочных дорожек, установили скамейки, урны и фонари.

В следующем году в сквере планируют построить нескольких спортивных площадок для игры в волейбол и бадминтон, а также для занятий на легкоатлетических и силовых тренажерах. Всего на благоустройство сквера будет направлено порядка 63 миллиона рублей.

Помимо этого, в Льгове на улицах Садовой и Молодогвардейцев на месте старых детских площадок появились новые, также здесь установили спортивный инвентарь и качели. На эти цели потратили более полутора миллиона рублей.