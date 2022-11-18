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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 6:02

Под Курском горел жилой дом

Во время пожара никто не пострадал
Кристина ГОРБАТЕНКО
Пожар произошел в Горшеченском районе

Пожар произошел в Горшеченском районе

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 18 ноября в 07:42. В селе Ровное Горшеченского района горел жилой дом.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить возгорание.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, в результате пожара повреждено потолочное перекрытие на площади четыре квадратных метра. Во время пожара никто не пострадал.

Возгорание тушили 16 человек и семь единиц техники. Ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».