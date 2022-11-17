Курянка Анастасия Репринцева завоевала золото на международном турнире по пауэрлифтингу

Александра Репринцева. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В международных соревнованиях на родине самовара по пауэрлифтингу «Содружество наций» победу праздновала курянка Анастасия Репринцева. Наша землячка завоевала золото среди юниорок в дисциплине «троеборье классическое» в весовой категории 47 кг.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, курский «Сокол» пропустил 20 шайб в Воронежской области. Наши парни установили антирекорд сезона в НМХЛ. После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» лидирует «Тамбов» (30 очков). Далее располагаются саратовский «Кристалл» и пензенский «Дизелист» (по 25). У курян четыре балла и последнее 11-е место. Теперь 27 и 28 ноября «Сокол» примет на своем льду «Олимпию» из Кирово-Чепецка. Начало игр в 13:00 и 18:30 соответственно.