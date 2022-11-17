Курский «Сокол» пропустил 20 шайб в Воронежской области

Теперь игроки "ЭкоНивы" будут являться курянам в кошмарных снах. Фото со страницы "ЭкоНивы-Бобров" в VK.

16 и 17 ноября в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Боброве местная «ЭкоНива» принимала курский «Сокол». Наши земляки ожидаемо уступили в обеих встречах. Причем, с крайне унизительными счетами – 1:13 и 0:7. Единственную шайбу за 120 минут игрового времени в ворота воронежского клуба забросил Владимир Карелов при счете 0:13 за 2 (!) секунды до финальной сирены.

Итак, теперь курский клуб может по праву считаться автором самого разгромного поражения в этом розыгрыше НМХЛ – с перевесом в 12 шайб. Прежний рекорд сезона (-10) был зафиксирован 25 сентября - на своем льду от питерского «Динамо-576» поражение потерпел череповецкий «Металлург» (2:12).

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» лидирует «Тамбов» (30 очков). Далее располагаются саратовский «Кристалл» и пензенский «Дизелист» (по 25). У курян четыре балла и последнее 11-е место. Теперь 27 и 28 ноября «Сокол» примет на своем льду «Олимпию» из Кирово-Чепецка. Начало игр в 13:00 и 18:30 соответственно.