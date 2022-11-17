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НовостиПолитика17 ноября 2022 15:11

Депутаты в первом чтении утвердили бюджет Курской области на 2023 год

На 16 заседании областной Думы рассмотрели 37 вопросов
Кристина ГОРБАТЕНКО
Состоялось 16 заседание Курской областной Думы VII созыва

Состоялось 16 заседание Курской областной Думы VII созыва

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 17 ноября, состоялось 16 заседание Курской областной Думы VII созыва. Депутатами было рассмотрено 37 вопросов.

Так, по итогам заседания, в первом чтении одобрили региональный закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Доходная часть бюджета 2023 года составила 76 миллиардов рублей, расходная – 85,5 миллиардов. Дефицит – 9,4 миллиардов рублей. 67% всех расходов планируют направить на социально-культурную сферу.

Также депутаты рассмотрели и бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на предстоящий трехлетний период. Согласно представленному проекту, в 2023 году доходы фонда вырастут на 11% и составят 17,6 миллиардов рублей.

На заседании внесли и изменения в областной закон «О транспортном налоге». Теперь, как говорят в областной Думе, участники специальной военной операции освобождены от налога на одно транспортное средство по выбору сроком на два налоговых периода, начиная с 2021 года.

Помимо этого, депутаты утвердили кандидатуры исполняющей обязанности председателя областного комитета финансов Натальи Рудаковой – на должность министра финансов и финансово-бюджетного контроля Курской области, а председателя регионального комитета по управлению имуществом Дмитрия Савина – на должность министра имущества.