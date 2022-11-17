Депутаты в первом чтении утвердили бюджет Курской области на 2023 год

Состоялось 16 заседание Курской областной Думы VII созыва Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 17 ноября, состоялось 16 заседание Курской областной Думы VII созыва. Депутатами было рассмотрено 37 вопросов.

Так, по итогам заседания, в первом чтении одобрили региональный закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Доходная часть бюджета 2023 года составила 76 миллиардов рублей, расходная – 85,5 миллиардов. Дефицит – 9,4 миллиардов рублей. 67% всех расходов планируют направить на социально-культурную сферу.

Также депутаты рассмотрели и бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на предстоящий трехлетний период. Согласно представленному проекту, в 2023 году доходы фонда вырастут на 11% и составят 17,6 миллиардов рублей.

На заседании внесли и изменения в областной закон «О транспортном налоге». Теперь, как говорят в областной Думе, участники специальной военной операции освобождены от налога на одно транспортное средство по выбору сроком на два налоговых периода, начиная с 2021 года.

Помимо этого, депутаты утвердили кандидатуры исполняющей обязанности председателя областного комитета финансов Натальи Рудаковой – на должность министра финансов и финансово-бюджетного контроля Курской области, а председателя регионального комитета по управлению имуществом Дмитрия Савина – на должность министра имущества.