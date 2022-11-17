Курянка лишилась 1,7 миллиона рублей и пришла по поддельной повестке к следователю

Женщине сказали, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 40-летней жительнице Курска позвонил неизвестный и представился сотрудником главного офиса банка, он предложил ей застраховать свои вклады от кражи. Женщина проделала эту процедуру дистанционно. Затем собеседник заявил, что с одного из застрахованных счетов деньги уже похитили, но страховка покроет ущерб. Женщину заставили пойти в банк и закрыть свой счет на сумму более одного миллиона 600 тысяч рублей. Ей объяснили, что это деньги, возмещенные по страховке, и их нужно вернуть, переведя через банкомат на несколько специальных счетов, и только потом с чеками о переводах прийти в отделение банка и получить свои деньги назад.

Курянке также звонил некий сотрудник следственных органов, который подтвердил, что расследует дело против неизвестных мошенников и убедил следовать инструкциям людей из банка и отправлять наличность. Женщине сказали, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Чтобы этого не произошло, она должна была пойти в банк оформлять реальный займ. Заявку на крупную сумму в офисе не приняли, предложив только кредитную карту с лимитом 150 тысяч рублей.

Телефонные аферисты заставили снять деньги и также перевести их, а когда поняли, что поживиться больше нечем – решили подшутить. В мессенджере женщине прислали фото повестки от следователя. Она явилась в назначенный день в здание одной из силовых структур региона, где ей и сообщили, что она стала жертвой мошенников

Возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы.