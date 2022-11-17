В Курске в доме 37/2 на Сумской полностью восстановили отопление

В подвале дома заменили около 500 метров труб Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С началом отопительного сезона в Курске на внутридомовых сетях отопления дома 37/2 на улице Сумской было зафиксировано более 25 повреждений. Они были вызваны критическим износом стальных труб.

Управляющая компания проводила работы по устранению аварийных ситуаций, но это не позволило обеспечить должное отопление дома, так как возникли новые повреждения. Тогда городская администрация и приняла решение о срочном капитальном ремонте системы отопления.

Так, на минувшей неделе в подвале дома заменили около 500 метров труб на пластиковые с переврезкой 54 стояка. И, как сообщают в комитете ЖКХ города, уже в этот понедельник, 14 ноября, подача отопления была возобновлена.

Однако при пуске отопления все же были выявлены дефекты на двух стояках в межэтажных перекрытиях. В настоящее время все замечания устранены.