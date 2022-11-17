С 21 по 25 ноября часть Железнодорожного округа Курска останется без света

Электричество отключат в домах на 25 улицах
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске проведут очередные плановые работы в электрических сетях. В связи с этим дома на 25 улицах в Железнодорожном округе останутся без света.
Так, электричество временно отключат по адресам:
с 21 по 25 ноября с 09-30 до 16-00:
Киевская 35-55, 48-76
Ивановский переулок 1-13, 2-18
Котлякова 43-85, 44-90
Подвойского 71-91, 72-96
Кривецкая 65-93, 62-84
23 ноября 2022г. с 13-30 до 16-30:
1-й Весенний проезд 4-8, 1-7
2-й Весенний проезд 3-19, 4-28
1-й Весенний переулок 1-29, 2-34
2-й Весенний переулок 1-29, 2-26
3-й Весенний переулок 1-9, 2-10
4-й Весенний переулок 1-11, 2-12
1-й Клубный переулок 1-17, 4-28
1-я Агрегатная 27-49
2-я Агрегатная 2-50, 1-39
3-я Агрегатная 1-21, 2-20
2-й Агрегатный переулок 15
4-й Агрегатный переулок 3-35, 4-18
5-й Агрегатный переулок 1-7, 4-10
6-й Агрегатный переулок 41, 3-23, 4-30
7-й Агрегатный переулок 3-25, 4-26
Клубная 17-25, 3-11
2-й Клубный проезд 1-19, 2-22
2й- Клубный переулок 19-19, 10-20
Коллективная 38-88
1-й Молодежный переулок 1-11, 2-18
2-й Молодежный переулок 2-14, 1-11
Телефон для справок: 26-32-10.