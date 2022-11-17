С 21 по 25 ноября часть Железнодорожного округа Курска останется без света

Электричество отключат в домах на 25 улицах Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске проведут очередные плановые работы в электрических сетях. В связи с этим дома на 25 улицах в Железнодорожном округе останутся без света.

Так, электричество временно отключат по адресам:

с 21 по 25 ноября с 09-30 до 16-00:

Киевская 35-55, 48-76

Ивановский переулок 1-13, 2-18

Котлякова 43-85, 44-90

Подвойского 71-91, 72-96

Кривецкая 65-93, 62-84

23 ноября 2022г. с 13-30 до 16-30:

1-й Весенний проезд 4-8, 1-7

2-й Весенний проезд 3-19, 4-28

1-й Весенний переулок 1-29, 2-34

2-й Весенний переулок 1-29, 2-26

3-й Весенний переулок 1-9, 2-10

4-й Весенний переулок 1-11, 2-12

1-й Клубный переулок 1-17, 4-28

1-я Агрегатная 27-49

2-я Агрегатная 2-50, 1-39

3-я Агрегатная 1-21, 2-20

2-й Агрегатный переулок 15

4-й Агрегатный переулок 3-35, 4-18

5-й Агрегатный переулок 1-7, 4-10

6-й Агрегатный переулок 41, 3-23, 4-30

7-й Агрегатный переулок 3-25, 4-26

Клубная 17-25, 3-11

2-й Клубный проезд 1-19, 2-22

2й- Клубный переулок 19-19, 10-20

Коллективная 38-88

1-й Молодежный переулок 1-11, 2-18

2-й Молодежный переулок 2-14, 1-11

Телефон для справок: 26-32-10.