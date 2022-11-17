Курская область до конца года получит 50 современных автобусов

Новые автобусы рассчитаны на 111 мест Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Возможно, в скором времени куряне станут меньше жаловаться на работу общественного транспорта. Дело в том, что до конца года регион получит 50 современных автобусов. Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт.

Низкопольные автобусы большого класса предоставят в рамках программы «Безопасные качественные дороги». Они рассчитаны на 111 мест и оснащены экономным газовым двигателем, пневматической подвеской с системой электронного управления и автоматической коробкой передач. Для безопасности поездок автобусы оборудованы системами видеонаблюдения и мониторинга состояния водителя, а также автоматической системой обнаружения пожара.

- Это важный шаг к модернизации маршрутной сети и повышению транспортной доступности для курян, - отметил глава региона.