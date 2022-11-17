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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 9:16

В Октябрьском районе Курской области 48-летний курянин зарезал местного жителя

Между мужчинами произошла ссора
Кристина ГОРБАТЕНКО
Раненый мужчина скончалась на месте

Раненый мужчина скончалась на месте

Фото: Архив "КП"

Курский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

В региональном СУ СК рассказывают, с 6 на 7 сентября пьяный мужчина был в доме на улице Буровая, села Черницыно Октябрьского района. Там он из-за личной неприязни поругался с 54-летним местным жителем. В ходе ссоры 48-летний курянин ударил мужчину ножом в шею

От полученных ранений мужчина скончалась на месте.

Собраны все необходимые доказательства для установления вины обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.