Учреждения культуры подготовили для юных курян новогодние представления

Юные зрители увидят музыкально-театрализованные представления и игровые программы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

До Нового года еще полтора месяца, однако уже появился список представлений, которые учреждения культуры Курской области подготовили для юных курян. Показ праздничных шоу начнется с 22 декабря и продлится до 8 января.

Так, в театре юного зрителя «Ровесник» с 22 по 30 декабря и со 2 по 8 января покажут спектакль «Маленькая ведьма». В Курском областном драматическом театре с 23 декабря по 8 января запланирован спектакль «Щелкунчик. Рождественский сон».

В концертном зале «Свиридовский» покажут музыкально-театрализованное представление «Новогодние игрушки в компьютерной ловушке», а на сцене филармонии на улице Перекальского – сказку «Чудеса в Новогоднем лесу». Представления будут проходить с 24 по 30 декабря и с 2 по 6 января.

С 23 декабря по 6 января на сцене Дома народного творчества пройдет представление «Новогоднее приключение кролика Федора». В Курском государственном театре кукол на основной сцене состоятся новогоднее театрализованное представление «Здравствуй, Новый год!» и спектакль «Снежный цветок». На малой сцене артисты покажут театрализованную игровую программу «Чудо новогоднее». Мероприятия пройдут с 24 декабря по 8 января.