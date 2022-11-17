В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 107 человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 17 ноября, в Курской области коронавирусом заразились еще 26 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 148 730 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 107 человек, на ИВЛ – 5 (3 – инвазивная, 2 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2527 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Ранее КП сообщала, что в Курской области заболеваемость ОРВИ находится выше порогового уровня на 2,7%. Однако прививочная кампания в регионе продолжается. По состоянию на 14 ноября прививки против гриппа сделали более 352 тысяч человек, что составляет 33,4% от численности населения.