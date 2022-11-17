Курские дороги от снега убирают 46 единиц техники

В Курске выпал первый снег Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Ночью в Курске выпал первый снег, и расчищать городские дороги сразу выехала специальная техника. Как говорит глава города Игорь Куцак, с полуночи работают 28 комбинированных дорожных машин и 18 единиц техники, помимо очистки, они еще занимаются и обработкой тротуаров антигололедными реагентами. Уже израсходовано 700 кубометров песко-соляной смеси.

В целом в готовность приведено 90 единиц техники: комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, шнекороторные снегоочистители, погрузчики и тракторы.

- Этого достаточно для работ по зимнему содержанию на 186 улицах Курска, то есть на основных магистралях. Работы по остальным улицам пройдут в рамках технических заданий, - говорит мэр города.

Заготовлено 26,5 тысячи тонн песко-соляной смеси, это на 3,4 тысячи тонн больше, чем в прошлом году, противогололедных реагентов — 200 тонн.