В Курской области очистили от мусора 142 километра береговой линии

Куряне собрали 477 кубометров мусора Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области подвели итоги Всероссийской акции «Вода России» за 2022 год. В нашем регионе она проходит с 2017 года и способствует повышению уровня экологической культуры жителей, а также привлекает внимание общественности к вопросам охраны и улучшения качества водных ресурсов.

По результатам акции в регионе провели 157 мероприятий, мусор на берегах водных объектов убрали на территориях 87 муниципальных образований.

В областной администрации рассказывают, куряне привели в порядок 142 километра береговой линии. В акции приняли участие более 3,2 тысячи человек, они собрали 477 кубометров мусора. Так, по итогам акции плановые показатели на этот год в регионе перевыполнены.