В третьем квартале 2022 года в Курской области выявили 14 поддельных банкнот

Это на 20 купюр меньше, чем за аналогичный период прошлого года Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным областной администрации, в третьем квартале этого года в банках региона выявили 14 поддельных банкнот. Это на 20 купюр меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди подделок больше всего пятитысячных купюр – восемь штук. Также обнаружили одну двухтысячную купюру, четыре номиналом одна тысяча рублей и одна купюра номиналом 50 рублей. Поддельные банкноты номиналом 100, 200, 500 рублей и фальшивые монеты на территории Курской области не выявили.

Напомним, все подделки существенно отличаются от подлинных банкнот по цвету, характерному хрусту бумаги, качеству имитации защитных признаков. Специалисты Отделения Курск Банка России рекомендуют курянам быть бдительными и проверять банкноты на подлинность. Контролировать надо не менее четырех защитных признаков: на просвет, с лупой, под углом, на ощупь.