В Курске задержали мужчину, который крал деньги у прохожих

Суммы ущерба варьировались от одной до пяти тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, житель Касторенского района внешне выглядел, как подросток и пользовался этим, чтобы войти в доверие к людям. Он просил у незнакомцев телефон, якобы для того, чтобы отправить сообщение родственникам. Молодой человек говорил, что потерялся или остался без связи и многие соглашались помочь. С чужого телефона он отправлял сообщение на короткий номер банка, в котором указывал номер подконтрольной карты и сумму, которую на нее нужно перевести. Система банковских платежей воспринимала это как команду хозяина и перечисляла деньги. Чтобы избавиться от улик мужчина удалял СМС о списании средств и возвращал телефон.

Стражи порядка предполагают, что многие жертвы мошенничества так и не узнали, что их обокрали. Но обман раскрылся, когда очередной прохожий потребовал вернуть телефон раньше времени. В этот момент он увидел сообщение о списании с карты пяти тысяч рублей.

Мужчине удалось скрыться, однако его быстро задержали. Выяснилось, что суммы ущерба варьировались от одной до пяти тысяч рублей.

Вор использовал несколько подставных счетов, чтобы после серии транзакции воспользоваться украденными деньгами. Следствие разбирается в этом преступлении.