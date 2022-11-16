В Курской области в тестовом режиме запустили станции связи стандартов 2G/4G

Проверяют уровень сигнала сотовой связи и качество мобильного интернета Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сотрудники регионального комитета цифрового развития и связи начали проверку работоспособности базовых станций подвижной радиотелефонной (сотовой) связи стандартов 2G/4G. Они установлены в 34 малых населенных пунктах региона. Как говорят в областной администрации, сейчас станции запущены в тестовом режиме.

Специалисты проверяют уровень сигнала сотовой связи, в том числе качество мобильного интернета.

Всего в Курской области по итогам прошлогоднего голосования построят 52 базовые станции. Из них 34 появились в этом году, 15 планируют установить в первом квартале 2023 года, еще три - во втором полугодии 2023 года.