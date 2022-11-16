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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 12:08

В Курске сотрудники и посетители магазина смогли задержать воров

Инцидент произошел 15 ноября на улице Садовой
Кристина ГОРБАТЕНКО
Продавцы пытались самостоятельно задержать нарушителей, но они оказали сопротивление

Продавцы пытались самостоятельно задержать нарушителей, но они оказали сопротивление

Фото: Архив "КП"

Вчера, 15 ноября, на улице Садовой сотрудники одного из супермаркетов подняли тревогу. Дело в том, что в покупателях они узнали воров, которые ранее неоднократно выносили товар без оплаты из торгового зала.

В региональном УМВД рассказывают что продавцы попытались задержать воришек, но они оказали активное сопротивление, а одному из воров даже удалось скрыться.

На помощь работникам торговли пришли граждане. Несколько мужчин остановили нарушителей и удерживали их до приезда полицейских.

Благодаря камерам наблюдения, установленным в магазине, удалось задокументировать причастность группы молоды людей, как минимум к двум хищениям в ноябре на сумму более семи тысяч рублей.

Воры уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления. Проверка продолжается.