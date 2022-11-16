В Курске сотрудники и посетители магазина смогли задержать воров

Продавцы пытались самостоятельно задержать нарушителей, но они оказали сопротивление Фото: Архив "КП"

Вчера, 15 ноября, на улице Садовой сотрудники одного из супермаркетов подняли тревогу. Дело в том, что в покупателях они узнали воров, которые ранее неоднократно выносили товар без оплаты из торгового зала.

В региональном УМВД рассказывают что продавцы попытались задержать воришек, но они оказали активное сопротивление, а одному из воров даже удалось скрыться.

На помощь работникам торговли пришли граждане. Несколько мужчин остановили нарушителей и удерживали их до приезда полицейских.

Благодаря камерам наблюдения, установленным в магазине, удалось задокументировать причастность группы молоды людей, как минимум к двум хищениям в ноябре на сумму более семи тысяч рублей.

Воры уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления. Проверка продолжается.