33,4% курян сделали прививку от гриппа

В Курской области продолжается прививочная кампания Фото: Архив "КП"

В Курской области заболеваемость ОРВИ находится выше порогового уровня на 2,7%, об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В целом по Курской области зарегистрировано 7199 случаев ОРВИ. Удельный вес детского населения среди заболевших составляет 64,9%.

Среди взрослого населения эпидемический порог превышен на 34,6%, а среди детей от 7-14 лет – на 10,9%. В настоящее время среди населения области циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии, циркуляция вирусов гриппа отсутствует.

Однако в Курской области продолжается прививочная кампания. По состоянию на 14 ноября в регионе прививки против гриппа сделали более 352 тысяч человек, что составляет 33,4% от численности населения.