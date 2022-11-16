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НовостиОбщество16 ноября 2022 11:36

33,4% курян сделали прививку от гриппа

В регионе заболеваемость ОРВИ на 2,7% выше порогового уровня
Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курской области продолжается прививочная кампания

В Курской области продолжается прививочная кампания

Фото: Архив "КП"

В Курской области заболеваемость ОРВИ находится выше порогового уровня на 2,7%, об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В целом по Курской области зарегистрировано 7199 случаев ОРВИ. Удельный вес детского населения среди заболевших составляет 64,9%.

Среди взрослого населения эпидемический порог превышен на 34,6%, а среди детей от 7-14 лет – на 10,9%. В настоящее время среди населения области циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии, циркуляция вирусов гриппа отсутствует.

Однако в Курской области продолжается прививочная кампания. По состоянию на 14 ноября в регионе прививки против гриппа сделали более 352 тысяч человек, что составляет 33,4% от численности населения.