17 ноября в Курской области ожидаются сильный снег и до пяти градусов мороза

Спасатели просят курян соблюдать правила безопасности в гололед Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курскую область постепенно приходит зима. Так, по прогнозу курских синоптиков, с девяти вечера 16 ноября до 21:00 17 ноября в регионе будет облачно, пойдет снег, местами сильный.

На дорогах ожидается гололедица, местами снежные заносы. Ветер Северо-Восточный ночью 6-11 метров в секунду, днем - 8-13.

Температура ночью и днем составит 0-5 градусов мороза.

В региональном ГУ МЧС просят курян соблюдать правила безопасности в гололед: пешеходам подготовить малоскользящую обувь, а водителям быть предельно внимательными.

Главное управление напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.