Курян приглашают на интерактивный урок истории

Мероприятие пройдет 18 ноября в центре досуга «Сказка» Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

18 ноября в 11:00 в центре досуга «Сказка» куряне смогут побывать на интерактивном уроке истории. В рамках проекта гостям покажут фильм «Это мы, Господи!..» - экранизацию повести нашего земляка Константина Воробьева «Убиты под Москвой». Кинокартина посвящена событиям первых месяцев войны и рассказывает о героизме и мужестве простых солдат и офицеров.

После кинопоказа, как сообщают в обладминистрации, фильм обсудят с кандидатом исторических наук, членом РВИО Олегом Аргуновым. Помимо этого, будет работать выставка «Оружие Победы» общественной организации «Гранит».

Отметим, проект создан для популяризации среди школьников отечественных художественных и документальных фильмов военной тематики с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.