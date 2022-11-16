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НовостиОбщество16 ноября 2022 9:24

В Курске пройдет финансовый студенческий фестиваль

Мероприятие состоится 18 ноября в областном Дворце молодежи
Кристина ГОРБАТЕНКО
Желающие могут подготовить номер или видеоролик

Желающие могут подготовить номер или видеоролик

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

18 ноября в областном Дворце молодежи состоится «ФинСтуд46», приуроченный к Международному дню студента.

Всех гостей фестиваля ждет решение кейсов, лекция спикера по автоматизации бизнеса в СНГ, лидера отрасли среди интеграторов amoCRM в мире, собственника пяти IT-компаний Михаила Алистера, творческий конкурс музыкальных номеров «Финансы поют романы», конкурс видеороликов «Береги платье снову, а финансы смолоду», а также выступление кавер-группы.

Начало мероприятия – в 10:00. Чтобы принять участие в фестивале, необходимо заполнить заявку.

В областной администрации добавляют, каждый желающий может подготовить номер или видеоролик, который надо будет показать на фестивале. Самых активных ждут призы и подарки от организаторов и партнеров мероприятия.