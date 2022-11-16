19-летний житель Курской области перевел мошенникам 700 тысяч рублей

Парню сообщили, что кто-то пытается обналичить все его деньги со счетов Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 19-летнему жителю Железногорска позвонили неизвестные и преставились следователями. Парню сообщили, что кто-то завладел его банковскими данными и пытается обналичить все деньги со счетов. Чтобы предотвратить это он должен был перевести средства на безопасный счет, к которому никто не сможет получить доступ.

Разговор переключался с одного следователя на другого, и железногорец почувствовал обман. Тогда мошенники для убедительности подключили к разговору еще одного человека, который представился начальником следствия. Он убедил молодого человека скорее переводить деньги на безопасную ячейку.

Парень снял 700 тысяч рублей, совершил шесть переводов на счета, продиктованные по телефону, и остался с нулевым балансом. После этого, как и указали мошенники, он установил на смартфон приложение «поддержки банка». В нем можно было проверить зачисление накоплений. В приложении отображалась нужная сумма, однако распоряжаться ей было нельзя.

Тогда парень позвонил в банк для консультации и услышал, что безопасного счета не существует, а приложение, где он проверял баланс, является вирусным.

Сейчас полиция ищет мошенников.