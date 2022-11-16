В Курске в координационный центр для семей мобилизованных уже обратились 178 человек

Скоро такие центры появятся во всех районах области Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжает работать координационный центр для семей мобилизованных, задействованных в специальной военной операции. На данный момент в центр обратились 178 человек.

В областной администрации сообщают, посетителей принимают специалисты и общественные представители, которые осуществляют взаимодействие между органами власти. Все вопросы они передают сотрудникам военкомата, военной прокуратуры, в организации сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости.

Обращения граждан принимают по адресу: улица Дзержинского, 21 с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в субботу - с 12:00 до 16:00. Также можно получить консультацию по рабочему телефону 8 (4712) 70-23-28 и мобильному 8-919-279-72-69 (круглосуточно).

Добавим, скоро координационные центры появятся во всех районах области. В них станут работать представители райвоенкоматов, волонтеры, психологи. Сейчас в муниципалитетах определяют, на каких площадках будут принимать обращения граждан. Это позволит родственникам мобилизованных оперативно получать нужную информацию.